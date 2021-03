EU-Parlament entzieht Puigdemont, Ponsatí und Comín die Immunität, aber nicht den Abgeordnetenstatus!

693 Abgeordnete (100%) des EU-Parlamentes beteiligten sich an der Abstimmung.

404 Abgeordnete (058,3%) stimmten für den Immunitätsentzug.

247 Abgeordnete (035,6%) stimmten gegen den Immunitätsentzug.

042 Abgeordnete (006,1%) enthielten sich der Stimme, hatten keine Meinung…



Damit liegt der Ball jetzt wieder im Feld der belgischen Justiz, die bisher stets kunst- und phantasievoll Gründe fand, dem Europäischen Haftbefehl nicht Folge zu leisten und statt dessen die innere Zuständigkeit der spanischen Justiz und deren Gesetze – natürlich ohne jede Zuständigkeit – aus Brüssel zu beurteilen.



Geht die endlose Geschichte also in eine neue Runde? Wir werden sehen…

This entry was posted on Dienstag, 09. März 2021 at 09:47 and is filed under Europa. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.