ECMWF entscheidet sich für Bonn statt Barcelona!

Wieder einmal hat sich eine supranationale Organisation, die ECMWF* (European Center for Medium-Range Weather Forecasts) gegen ein Barcelona im permanenten Niedergang und statt dessen für das nette, schön gelegene, plan- und berechenbarere Bonn am Rhein, quasi einen Vorort von Köln und Brüssel, kaum mehr als einen Steinwurf von Paris und Berlin entfernt, entschieden.



Der helle Wahnsinn! Noch vor 20 Jahren wäre dies nahezu unmöglich gewesen, aber nach einem runden dutzend Jahren des nationalkatalanistischen Separatismus, von Pujol über Mas über Puigdemont über Torra und „natürlich“ der Bürgermeisterin und Über-Mutter der Hausbesetzer-, Schlepper-, Drogenmafia- und Mantero-Szene, der laibhaftigen Ada Colau, mit der entsprechenden Verwahrlosung des Stadtbildes und des Niederganges der öffentlichen Sicherheit, wurde die einst „schönste Stadt der Welt mit der besten Lebensqualität der Welt“ bei einer Bewerbung von 9 Städten um den Standort für die ECMWF von einer „romantischen Rhein-Idylle mit Lebensqualität“ auf den zweiten, den Verlierer-Rang verwiesen!



Keine große Sache natürlich! Es handelt sich um eine Zweigniederlassung mit gerade mal 250 Arbeitsplätzen und einem 100 Mio € Jahresetat, also kaum der Rede Wert für den nationalkatalanistischen Nabel der Welt!



Zum „sportlichen“ Wettbewerb:

In der Vorrunde setzten sich Barcelona, Toulouse und Bonn gegen sechs weitere Kandidaten durch.

Im Halbfinale flog dann Toulouse raus.

Im Finale verlor Barcelona ganz, ganz knapp, „nur um ein paar Zehntel“, so Ada Colau. Bin gespannt ob sie „den Trump gibt“ und das Ergebnis anzufechten versuchen wird?

ECMWF wurde 1975 gegründet mit Hauptsitz in Reading, UK (in 3 Wochen, ab 2021 nicht mehr EU-Mitglied!). Seit 2017 gibt es einen zweiten Standort in Bologna, Italien. Der ECMWF hat aktuell 22 Staaten als Mitglieder, darunter die Nicht-EU-Staaten Israel, Türkei und Marokko.





