Zwei CDR-Terroristen von Gericht in Barcelona zu viereinhalb Jahren Gefängnis verurteilt!

Beide wurden schwerer Unruhen und Zerstörungen während des Generalstreiks des 8. Novembers 2017 für schuldig befunden und entsprechend verurteilt!

Dazu zählten Verkehrsblockaden von Hauptverkehrsachsen in beide Fahrtrichtungen was einen etwa 13 km langen Stau für ca. 4.000 Pkws und 750 Lkws bedeutete. Dazu schlug einer der Beiden noch einen Fahrer, weswegen ein weiteres Urteil auf ihn wartet. Zwei weitere CDR (Comités de Defensa de la República) waren frei gesprochen worden.



Bleibt nur noch daran zu erinnern, daß der abgesetzte Autonomiepräsident und LiteRassist Quim Torra von den CDR „ganz toll“ begeistert war und sie noch angefeuert hatte…

______

https://www.elcatalan.es/la-audiencia-de-barcelona-condena-a-dos-cdr-a-tres-anos-y-medio-de-prision?fbclid=IwAR3qpeZwpdTWCUmon4HK87dzis8daR__iOx1Mqgh9T7rxIMx1Nd4SNIQX-w

