Will Priti Patel Asylsuchende auf Südatlantik-Inseln konzentrieren, bis über ihren Antrag entschieden ist?

Die avisierten Inseln Ascension und St Helena sind liegen südlich des Äquators, etwa auf der halben Strecke zwischen Afrika und Südamerika, sind britische Territorien und aus den Augen. Die asylsuchenden Menschen, ihre Behandlung und ihre Lebensbedingungen wären der medialen Öffentlichkeit weitgehend entzogen und der gefährlichen illegalen Einwanderung von rund 7.000 Menschen, alleine in diesem Jahr 2020, in Kleinstbooten über den Ärmelkanal wäre im Prinzip die rationale Grundlage entzogen. Offenbar war für diese Option Australiens Umgang mit Asylanten das Modell für home secretary Priti Patel? Außerdem soll angeblich auch über ein auf Nützlichkeitsaspekten basierendes Punktesystem nachgedacht werden, auch hierin wäre das UK dann auf australischen Pfaden unterwegs? Politisches Asyl wäre dann wohl nicht mehr vorgesehen?



Außerdem sollen diese illegal Einwandernden künftig mit einem anderen Ablauf ihres Antrages konfrontiert werden, der im Prinzip endlose, zeitaufwändige Rechtsmittel verhindern und das Verfahren deutlich beschleunigen soll. Vermutlich will sie diese Maßnahmen in 2021 nach erfolgtem Brexit einleiten. Menschenrechtsorganisationen schlagen Alarm!

______

https://www.theguardian.com/uk-news/2020/sep/30/uk-is-looking-as-processing-asylum-claims-overseas-no-10-suggests

https://www.theguardian.com/uk-news/2020/oct/04/priti-patel-bring-in-new-laws-for-broken-uk-asylum-system-channel-boats

