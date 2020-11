2022: Mélenchon statt Macron?

Jean-Luc Mélenchon, der Vorsitzende von la France Insoumise kündigte gestern Abend in TF1 seine bedingte 3. Kandidatur für die nächste französische Präsidentenwahl im Jahr 2022 an. Er knüpfte seine Kandidatur dabei aber an die (eher formale) Bedingung, daß sich 150.000 Franzosen schriftlich dafür ausdrücken. Dafür wurde sogleich eine Medien-Plattform geschaffen. Damit wäre der erste Gegner von Macron offiziell für die Linke in den Ring gestiegen. Rechts dürfte nach wie vor wohl Marine LePen auf ihre Chance lauern? Dabei bemühte er das Bild eines Nachtwächters, der in dunkler Nacht das Licht einschaltet und den Franzosen Orientierung bietet!

Die geforderten 150.000 Stimmen dürften für den Abgeordneten von Marseille, der 2017 über 7 Millionen Stimmen oder 19,6% erhielt, eine reine Formalität sein? Das Tempo, indem dieser Zielwert erreicht wird, könnte aber Hinweise auf die Wechselstimmung der Franzosen geben?

„…« Quand tout va mal et que cela semble être la nuit noire, il faut allumer la lumière… » En quelques mots, invité dimanche sur TF1, Jean-Luc Mélenchon a déclaré sa candidature à la présidentielle de 2022. À la condition cependant, d’obtenir «une investiture populaire» de la part de 150.000 personnes. Dès après son intervention, une plate-forme lancée par les Insoumis s’est ouverte afin de recueillir les signatures…“

______

https://www.lefigaro.fr/politique/jean-luc-melenchon-propose-sa-candidature-a-la-presidentielle-de-2022-20201108?utm_source=CRM&utm_medium=email&utm_campaign=%5B20201108_NL_ALERTESINFOS%5D&een=c07d50fdca8395233c78eff3b69d0b08&seen=6&m_i=ErmAJ5xR5TUhEFuhrdv9KzE%2B%2BKzPeUkqytBr0U8hqQIwkQNAU7voZ0ypAKmYTcM9cPbnMrvysv3KKvmNsjee2rFu9wF1JDPLEk



Das Programm: https://noussommespour.fr/programme/