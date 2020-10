Massenmörder, Psychopath und Säulenheiliger des rassistischen katalanischen Separatismus!

Heute vor 80 Jahren starb auf dem Montjuic in Barcelona durch ein Erschiessungskommando des spanischen Militärs Lluís Companys nach einem Kriegsgerichtsverfahren, dessen Ende wohl von Anfang an feststand? Sowohl unter seinen Richtern, als auch unter seinen Exekuteuren befanden sich Katalanen mit zum Teil bis heute in Politik und Wirtschaft bekannten Familiennamen. Diese Teilnahme wird ihnen unter Franco ganz sicher nicht geschadet haben?



Dieses Ende von Lluís Companys machte ihn zum Säulenheiligen des nationalkatalanistischen Separatismus bis auf den heutigen Tag. Straßen und Plätze und das Olympiastadion von Barcelona 1992 wurden nach ihm benannt und die CAT-Sep’s von der ERC des Oriol Junqueras und der CiU und allen daraus entsprungenen Folgeparteien der „sehr ehrenwerten Herren“ Jordi Pujol, Arturo Mas, Charles Puigdemont und Quim Torra beziehen sich ausschließlich auf sein Ende als Opfer und blenden sein Leben als Täter in konsequenter Verlogenheit aus, wie immer halt…



Am Ende seines wahnsinnigen Lebens fiel Lluís Companys (mit Hilfe der deutschen Gestapo, die ihn aus dem besetzten Frankreich an Spanien auslieferte!) also Franco zum Opfer, nicht ohne zuvor selbst ca. 8.500 Menschen aus den aberwitzigsten Gründen ermordet haben zu lassen!



Teilweise liegen darüber noch schriftliche Anweisungen von ihm vor. Unter diesen Opfern befand sich auch ein Drittel des katalanischen Klerus, von Nonnen und Mönchen über Priester bis hin zu 4 Bischöfen und zahlreiche Klöster, Kirchen und Kapellen. Schwer erträgliche Details dazu in untenstehendem Link.

______

https://www.dolcacatalunya.com/2020/10/hoy-hace-80-anos-que-murio-companys-el-mayor-genocida-de-catalanes-de-la-historia/

