Improvisierte Waffenruhe zwischen Azerbaidjan und Armenien?

Dieser Jahrzehnte alte Konflikt brach nur scheinbar unvermittelt wieder aus und Aktionen und Ereignisse sind nicht immer auf den ersten Blick durchschaubar.



„Gretchenfrage“:

WER ist WESSEN Freund und damit WESSEN Feind?

Ganz so einfach ist es nicht:



Akteure:

Azerbaidjan bekommt Waffen aus der Türkei und Israel… und Russland!

Armenien bekommt Waffen von Russland, das sogar einen Luftwaffen-Stützpunkt in Armenien betreibt.

Russland beliefert beide Konfliktparteien mit Waffen.

Ob und WER eventuell iranische Waffen erhält, das weiss ich nicht.



Während der Kämpfe sollen sich 2 (vermutlich türkische) US-F-16 Kampfjets sowie ein Frachtflugzeug auf dem azerbaidjanischen Flughafen GANJA International Airport befunden haben, sowie ein Fracht-Jet C-235.



Türkei setzt sowohl US- als auch russische Waffen ein. Russische Raketen sollen gerade in einem Manöver eingesetzt werden,was die US-NATO heftigst kritisierte.



Israel liefert angeblich rund 60% aller Waffenimporte Azerbaidjans und bezieht große Mengen an Öl aus diesem Land. Es hätten, während der Kämpfe, regelmäßige Transportflüge zur Versorgung Azerbaidjans stattgefunden.



In diesem komplexen Beziehungskomplex wächst die Gerüchteküche: So soll Azerbaidjan israelische Kampfdronen eingesetzt haben (Die will die BW jetzt auch!) und einer ihrer türkischen US-F-16 Phantom-Jets soll eine russische MIG vom Himmel geholt haben, doch… „nix genaues weiss man nicht!“.



Die Verhandlungen der beiden Kriegsparteien in Moskau waren gewiss sehr schwierig, denn es saßen einige indirekt Beteiligte und damit Betroffene nicht mit am Tisch…





______

https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/10/turkey-azerbaijan-armenia-war-f16-conflict.html

https://www.axios.com/israel-kamikaze-drones-nagorno-karabakh-azerbaijan-d3ebfd39-2cf8-4bf6-a788-b24d80a8569f.html



https://twitter.com/trbrtc/status/1313903827435892737?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1313903827435892737%7Ctwgr%5Eshare_3&ref_url=https%3A%2F%2Fhyetert.org%2F2020%2F10%2F07%2Ff-16-data-from-nyt-visual-investigation-team%2F