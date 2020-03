Rätselfrage:

Wenn jemanden über 20 Jahre direkt oder indirekt an der Macht ist, sich dann immer noch als unentbehrlich verkauft und dieser Einschätzung von Politik und Gesellschaft auch noch mehrheitlich zugestimmt wird, ist der dann ungewöhnlich erfolgreich oder ungewöhnlich erfolglos?

Zusatzfrage: Hat Putin kein Hobby?