Keiner, außer Brexit-Farage, mag die CAT-SEP’s im EU-Parlament und der geht nächste Woche!

Carles Puigdemont, „der Wischmob“ und Toni Cómin, „ich mach‘ alles mit, was Carles macht“ müssen sich im EU-Parlament sehr einsam fühlen, denn Keiner(!) will mit ihnen spielen, geschweige denn, sie in ihre Fraktion aufnehmen.

Sie sind irgendwie wie Aussätzige, die von der gefährlichen Krankheit des katalanischen Nationalseparatismus befallen sind, einer Pyrenäen-Variante des italienischen Faschismus und der deutschen Nazis, die offenbar im Hirn eines „ewigen Autonomiepräsidenten“ mit nationalsozialistischer, deutscher Erziehung, in Barcelona die Jahrzehnte überdauert hat?

Sie haben es zweimal bei der Fraktion der GRÜNEN versucht, die haben ein großes Herz und nehmen so ziemlich alle, und sind zweimal gescheitert. Puigdemont und Cómin wurden am Mittwoch nach zweistündiger Diskussion erneut abgelehnt! Es habe erhebliche Differenzen gegeben spielte eine EU-Parlamentarierin der ERC, die ebenfalls in dieser Gruppe ist, den „Knatsch“ herunter! Die Deutsche Ska Keller und der Belgier Philippe Lamberts, beide Vizepräsidenten der GRÜNEN setzten sich gegen die Befürworter der Aufnahme der CAT-SEP’s zwei katalanische und korsische Separatisten durch. Die CAT-SEP’s hätten keinerlei grüne Wurzeln und statt dessen eine auffällige Nähe zu den ultrarechten belgischen Separatisten von der N-VA.

______

https://elpais.com/politica/2020/01/22/actualidad/1579687368_057954.html?rel=listapoyo