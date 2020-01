Dürfen nur noch katalanisch sprechende Antialkoholiker nach Mallorca?

Das Oberste Gericht der Balearen hat die Aufenthalts- und Arbeitsbedingungen auf den Balearen verschärft:

Wer künftig da hin will, muss die alltägliche Kommunikation seines Lebens auf Mallorquí, Menorquí, Eivissenc, Formenterer, Valenciano, oder auf Ost- oder Westkatalanisch* bestreiten können, keinesfalls jedoch auf Englisch, Französisch, Deutsch oder gar Spanisch. Eventuelle gesundheitliche Risiken, die aus dieser Forderung erfolgen könnten, trägt alleine der „ungeliebte Gast“, der unbedingt die Balearen mit seiner Anwesenheit entstellen möchte.

Dazu werden alle auf Balkonen herumkletternde Alkoholiker, also so gut wie alle Terroristen, äh.. ich meinte natürlich Touristen, gnadenlos aussortiert!

Die Flugzeuge, die dennoch die Balearen anfliegen, müssen von Besatzungen geflogen werden, die mindestens 4 katalanische Großeltern aufweisen können und ein B2 in Català vorweisen können, sonst „merda“! Außerdem dürfen sie dabei keine Länder überfliegen, gegen welche die „Països Catalans“ historische territoriale Ansprüche besitzen, als praktisch so gut wie alle Mittelmeeranrainer-Staaten.

Am Besten wäre es jedoch, sie würden nur virtuellen Urlaub auf den Balearen machen, d.h. sie kämen nicht wirklich physisch auf die Inseln und würden nur den Reisepreis überweisen. Dabei müssten sie aber darauf achten, daß alle Angaben auf der Überweisung strikt in katalanischer Sprache erfolgen, da sonst die Zahlung zurückgewiesen würde.. äh, also so weit würde der gemeine Katalane am Ende dann wohl doch nicht gehen, oder?

______

*(Allen kleinkarrierten Kritikern des Pan-Katalanismus sei hiermit gesagt, daß immerhin 7 Sprachen auf den Balearen erlaubt sein werden, es müssen halt nur „die Richtigen“ sein!)

______

https://de.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%AFsos_Catalans

______

https://www.elmundo.es/baleares/2020/01/19/5e235ba821efa0fe078b4635.html?emk=NELM2&s_kw=7T