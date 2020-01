EU erkennt Spaniens Justiz an!

Die rückwirkende Anerkennung der Wahl des wegen zahlreicher Delikte im Zusammenhang mit dem gescheiterten Staatstreiches des 1-O 2017 der nationalkatalanistischen Separatisten zu einer Haftstrafe und Sperre der Ausübung öffentlicher und politischer Ämter von 13 Jahren verurteilten Oriol Junqueras Vies zum EU-Parlamentarier hatte in Spanien beträchtliche Irritationen ausgelöst.

Das Oberste Gericht Spaniens, TS hatte seine Freilassung zur ersten Sitzung des EU-Parlamentes am kommenden Montag, den 13. Januar 2020 abgelehnt und auch die Rechtmäßigkeit der Wahl eines verurteilten Delinquenten ins EU-Parlament bestritten:

„Wer sich an einem Wahlprozess als Kandidat beteiligt, während er gleichzeitig bereits vor Gericht steht, wird nicht rückwirkend immun, kann so nicht den Verlauf des Prozesses oder gar seine rückwirkende Immunität erlangen (sinngemäße Übersetzung, nicht wörtlich).

Zitat LA VANGUARDIA:

„…Este es el texto del comunicado de Sassoli: «Tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el asunto C-502/19, Junqueras Vies, de 19 de diciembre de 2019, los mandatos del señor Junqueras i Vies, el señor Puigdemont i Casamajó y el señor Comín i Oliveres comenzaron el 2 de julio 2019 sobre la base de la declaración oficial de los resultados de las elecciones por parte de las autoridades españolas competentes…Sin embargo, teniendo en cuenta la decisión de la Junta Electoral Central de 3 de enero de 2020 y de conformidad con la decisión del Tribunal Supremo de 9 de enero de 2020, el mandato del Sr. Junqueras i Vies terminó con efecto el 3 de enero de 2020.

______

https://www.lavanguardia.com/politica/20200110/472809662574/eurocamara-asume-decision-supremo-reconocer-junqueras-eurodiputado.html



Zwar seien Junqueras & Co. im Juli 2019 als Abgeordnete ins EU-Parlament gewählt worden mit den entsprechenden Rechten, dem Status und den Pflichten, dieser Status eines EU-Abgeordneten ende aber mit den Entscheidungenen des JEC vom 03. Januar 2020 zu diesem Termin und deren Bestätigung durch das TS vom 09. Januar 2020.

Der Präzendenzfall schien der Fall des französischen Rechtsextremen Jean-Marie LePen aus dem Jahre 2005 gewesen zu sein, der damals auf diesem Wege aus dem EU-Parlament ausgeschlossen worden war?

Damit scheint nun der Weg frei, in den Fällen Puigdemont, Cómin, ebenso zu verfahren?

Die Beiden sind seit Ende Dezember 2019 EU-Abgeordnete und Spaniens Justiz hat inzwischen deren Entlassung aus diesem Status von der EU gefordert. Eigentlich schwer vorstellbar, daß David Sassoli, EU-Parlamentspräsident, in deren Fall anders entscheiden könnte?

______

https://www.elmundo.es/espana/2020/01/10/5e18b198fdddffa06b8b456e.html