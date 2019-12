Puigdemont: Perpignan ist Katalonien!

Jetzt geht’s los! In einem Interview mit dem katalanischen Radiosender RAC1 sagte Carles Puigdemont „Perpignan ist nicht Spanien, (aber auch nicht Frankreich?) Perpignan ist Katalonien!“

„…En una entrevista en la emisora Rac1, Puigdemont ha explicado que, de momento, prefiere seguir luchando desde „un lugar libre“. Aun así, reconoce que le atrae la idea de organizar próximamente un acto en la localidad francesa de Perpiñán: „La Catalunya Norte no es España. Perpiñán es Cataluña. Un acto o una reunión en Perpiñán me haría mucha ilusión“…“

In einem Interview mit dem Sender RAC1 hat Puigdemont, der Caganer erklärt, „daß er es momentan vorziehe, von einem freien Ort aus weiter zu kämpfen“. Auch so, gab er zu, daß ihn die Idee anziehe, demnächst eine Kundgebung zu organisieren in der französischen Stadt Perpignan: “ Nordkatalonien ist nicht Spanien. Perpignan ist Katalonien (Frankreich erwähnt er nicht!). Eine Kundgebung oder ein Meeting in Perpignan würde mir viel Spaß machen!“

https://www.lasnoticiasdiarias.com/31312/carles-puigdemont-dice-que-no-vendra-a-espana-pero-no-descarta-un-acto-en-perpinan.html

Damit ist der nationalkatalanistische Konflikt dann auf Frankreich und auf EU-Ebene angehoben. Brüssel darf sich schon mal freuen, nach dem BREXIT nun der SPEXIT oder gar der FREXIT? Ist das der Plan hinter der Puppe Puigdemont? Wessen Plan? Die üblichen Verdächtigen dürfen laut NATO-Doktrin bekanntlich nur Asiaten sein, also Russen, Iraner, Koreaner, Chinesen…

Auf keinen Fall dürfen es natürlich sein die USA, das UK, denn die wirtschaftliche Vorherrschaft spielt in diesen Länder bekanntlich nicht die geringste Rolle. Sie werden ausschließlich von sportlichem Ehrgeiz in fairem Wettbewerb gelenkt…

Auch die Blockade von Nordstream II ist nur zu unserem Besten, was unsere nordatlantischen Medienvertreter sofort verstanden haben und im Gleichschritt auf die neue Linie der USA umgeschwenkt sind. Mensch, geht’s uns gut!