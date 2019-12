„Der Dicke, von Weihnachten“ erlitt zum Dritten Mal in Folge einen Boykott in Cataluña! Das ist das Ergebnis zu dem Verwaltungen der gesamten spanischen Autonomie kamen, Angesichts der Zahlen vor der wichtigsten Lotterie des Jahres, „El Gordo“, deren Gewinnzahlen an diesem Wochenende wieder von Kindern Live im TV ausgesungen werden. Dieser Rückgang wird auf die politische Situation nach den Urteilen im „Prozess“ gegen die Putschisten vom 01-O-2017 geführt.

Ich finde, das kann man, ja, das muss man verstehen! Immerhin werden jetzt schon verdächtig lange „Supergeheime Geheimverhandlungen“ zwischen PSOE-Sánchez-120 und dem zu 15 Jahren Haft verurteilten Putschisten, dem „Knacki“ ERC-Junqueras-13 geführt und wie im Vorfeld aus stets gut informierten Quellen des tiefen Staates, den sogenannten Kloaken, durchsickerte, soll der Hauptgewinn der Lotterie diesmal nicht aus einem „dicken Sack Geld“ sondern aus dem „vollschlanken Junqueras“ bestehen, der dem Gewinner strahlend und – weil schielend – nur beinahe um den Hals fällt. Geniale Lösung eigentlich, denn Junqueras „wäre wieder ‚raus“, PSOE und ERC teilten sich die Lotto-Millionen für ihre „Kassen B“, und die Schadenfreude der Spanier über „den Gewinner“ würden das Ganze schnell, geräuschlos und geschmeidig über die Bühne gehen lassen…



„El ‘Gordo’ de Navidad sufre un boicot en Cataluña. Es la conclusión a la que llegan administraciones de toda la comunidad antes del sorteo más esperado del año, que se celebra este domingo. Las ventas en las cuatro provincias catalanas van a caer este 2019 por tercer año consecutivo, lo que se atribuye a la situación política tras la sentencia del ‘proces’…“

