Französische Bürgermeisterin verhängt Sterbeverbot an Wochenenden und Feiertagen!

Die Bürgermeisterin von La Gresle, Loire (70km westlich von Lyon) Isabelle Dugelet, ging in die Medien ein: Nachdem sie am Sonntag, den 01. Dezember miterlebte, daß es bei einem Todesfall am Wochenende über zweieinhalb Stunden dauerte einen Arzt zu finden der einen Totenschein ausstellte, was die Voraussetzung für jegliche weiteren Schritte zur Initiierung einer Beisetzung ist, fand sie diesen Umstand unzumutbar für die trauernden Hinterbliebenen. Da sie nicht in der Lage war Ärzte zur zeitlich akzeptablen Verfügung zu halten, ging sie den entgegengesetzten Weg dieses Problem zu lösen und Verbot ihren rund 850 Einwohnern „am 6. Dezember schlicht, auf unbestimmte Zeit an Wochenenden und Feiertagen zu sterben:

« Il est interdit aux habitants de décéder à domicile sur le territoire communal les samedi, dimanche et jours fériés pour une durée indéterminée ».

Sie habe auf eine absurde Situation in der völlig unzureichenden medizinischen Versorgung ihres Ortes und des ganzen ländlichen Umgebung mit einer ebenso absurden Maßnahme eines Bürgermeisters geantwortet, so Isabelle Dugelet, die mit dieser, ihrer Aktion schlagartig bekannt wurde! Es gäbe in der ganzen Gegend schon seit Monaten keine Notärzte mehr und in diesem konkreten Fall hatten sich Rettungsdienste, Polizei und Rathäuser hektisch gegenseitig die Verantwortung zugeschoben…

https://www.leprogres.fr/edition-loire-nord/2019/12/06/interdiction-de-mourir-les-week-ends-et-jours-feries

https://www.bfmtv.com/societe/loire-une-maire-interdit-a-ses-administres-de-mourir-a-domicile-les-week-ends-et-jours-feries-1820276.html

http://www.mairielagresle.fr/category/actualites/

La Gresle ist eine französische Gemeinde mit 834 Einwohnern im Département Loire in der Region Auvergne-Rhône-Alpes. Die Gemeinde gehört zum Arrondissement Roanne und zum Kanton Charlieu. Die Einwohner werden Greslis genannt. Wikipedia