Geschafft! Uschi von der Leine rettet sich nach Brüssel und CDU-Annegret wird Kampf-Karrenbauer bei der BW!

Neun Abgeordnete des EU-Parlamentes haben gerade Geschichte gemacht. Sie verschafften der deutsch-niedersächsischen-Europa-Kandidatin die historisch knappste Mehrheit aller EU-Zeiten, EINE MEHRHEIT VON 9 STIMMEN!

NU ISSES HALT SO, NUN GILT’S!

Sie galt weder im Arbeits- noch im Familien- noch im Verteidigungsministerium als Knaller und als Merkel-Nachfolgerin schon lange nicht mehr als Favoritin.

Es gehen unbestätigte, wilde, unglaubwürdige Gerüchte, daß die Bundeswehr, von der sie sich Morgen offiziell verabschieden möchte, ihr die GORCH-FOCK als Abschiedsgeschenk hübsch als Geschenk eingepackt, mitgeben möchte, damit sie künftig auf dem für 130 Mio €uro restaurierten Kutter als Hausboot im Bassin Vergote in Brüssel verankert, leben könne! Natürlich müsste der Kahn in MS EUROPE umgetauft werden, da die BW damit nichts mehr zu tun haben möchte.

Aber jetzt wird erst einmal getanzt und gefeiert, den SIEG DER NEUN halt…